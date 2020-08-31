Слет молодежных советов «С властью на равных» прошел в Псковской области

В Псковской области прошел слет молодежных советов региона «С властью на равных». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в ходе двухдневного мероприятия представители молодежных советов муниципальных образований области обсудили вопросы становления молодых политиков, вклад молодежи в политическую жизнь региона, а также приобрели компетенции в области ораторского мастерства, командообразования.

Участников слета приветствовали руководители законодательной и исполнительной власти Псковской области, Главы муниципальных образований региона. Почетным гостем стал председатель молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Мария Воропаева.

В рамках первого дня были затронуты темы: «Роль и участие молодёжи в создание и работе ТОСов», «Молодежь и парламентаризм. Зачем идти в политику?».

Сквозными темами второго дня стали: «Что нужно знать о современных инструментах публичных коммуникаций», «Путь к успеху — шаг за шагом. Как превратить свои идеи в реальность», «Молодежь для региона или регион для молодежи».

Слет был организован Управлением общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области и Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов в рамках молодежного форума Псковской области «Без границ».