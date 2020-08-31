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Общество / Здоровье

Мы дорожим каждым клиентом «Хилово» - Игорь Феоктистов

31 августа 2020 года, 17:58

Поток отдыхающих в санаторий «Хилово» возобновился сразу же после разрешения российским курортам открыться после снятия ряда ограничений по коронавирусу, рассказал в эфире ПАИ-live директор лечебно-профилактического учреждения Игорь Феоктистов.

«Курорт может принять около 600 человек, сейчас число отдыхающих колеблется от 400 до 450. Это оптимальное число, так как ряд ограничительных мер действует до сих пор», - рассказал Феоктистов.

«В «Хилово» работает профессиональный и дружный коллектив, который дорожит мнением каждого отдыхающего», - отметил руководитель санатория. - «Есть отдыхающие, которые приезжают отдыхать и поправлять здоровье сюда ни один год».

Отдыхать в «Хилово» приезжают жители не только Псковской, но и Новгородской, Ленинрадской областей, Санкт-Петербурга. 

«Конкуренция очень высокая, но спектр лечебно-оздоровительных услуг и серсис позволяют нам оставаться конкурентоспособными. Мы хотим быть лучшими», - подчеркнул Игорь Феоктистов.

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