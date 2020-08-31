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Культура / Наследие

К 1000- летию Усвят благоустраивают Замковую гору

31 августа 2020 года, 17:07

К 1000- летию Усвят благоустраивают Замковую гору. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

На горе проходят субботники, в который участвуют не только представители власти, но и местные жители. Активисты выпиливают кустарники и деревья, которые закрывали вид на Городечное озеро и усадьбу Родзянко.

«Большая часть Замковой горы уже очищена от лишней сухой поросли. Приведение окружающей территории в порядок, придание ухоженного вида паркам, скверам, общественным территориям – лучший вклад в сохранение окружающей среды», - отметил секретарь местного отделения партии, глава Усвятского района Дмитрий Петров.

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