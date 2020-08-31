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Общество / Здоровье

Директор санатория «Хилово»: У каждого есть свои мотивы приехать к нам

31 августа 2020 года, 16:37

В санатории «Хилово» в докоронавирусные времена одновременно отдыхали до 600 человек. Как рассказал в эфире ПАИ-livе директор курорта Игорь Феоктистов, все отдыхающие — люди разного возраста.

Думать, что санаторий — здравница для пенсионеров, не правильно.

Директор санатория «Хилово»: У каждого есть свои мотивы приехать к нам

Фото ПАИ
«У нас отдыхают и поправляют здоровье россияне, и не только, самого разного возраста. В любой сезон в санатории несколько десятков детей. У каждого возраста свои мотивы и причины приехать к нам», - отметил Игорь Феоктистов.

На территории санатория есть детские и тренажерные площадки, действует прогулочный маршрут, есть ряд других услуг. 

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