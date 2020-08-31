Директор санатория «Хилово»: У каждого есть свои мотивы приехать к нам

В санатории «Хилово» в докоронавирусные времена одновременно отдыхали до 600 человек. Как рассказал в эфире ПАИ-livе директор курорта Игорь Феоктистов, все отдыхающие — люди разного возраста.
Думать, что санаторий — здравница для пенсионеров, не правильно.
«У нас отдыхают и поправляют здоровье россияне, и не только, самого разного возраста. В любой сезон в санатории несколько десятков детей. У каждого возраста свои мотивы и причины приехать к нам», - отметил Игорь Феоктистов.
Фото ПАИ
На территории санатория есть детские и тренажерные площадки, действует прогулочный маршрут, есть ряд других услуг.