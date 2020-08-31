Директор санатория «Хилово»: У каждого есть свои мотивы приехать к нам

В санатории «Хилово» в докоронавирусные времена одновременно отдыхали до 600 человек. Как рассказал в эфире ПАИ-livе директор курорта Игорь Феоктистов, все отдыхающие — люди разного возраста.

Думать, что санаторий — здравница для пенсионеров, не правильно.