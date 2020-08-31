Директор Тямшанской гимназии: Благодаря помощи «Титан-Полимера» у наших детей появилась яркая и безопасная площадка

Завод «Титан-Полимер» оборудовал яркую и, главное, безопасную площадку для группы раннего возраста структурного подразделения Тямшанской гимназии - детского сада «Золотой петушок». Об этом «Псковской правде» сообщила директор Тямшанской гимназии Светлана Шестак. По ее словам, игровая площадка для малышей в свое время была далеко не в идеальном состоянии. «По сути это был самострой: конструкции своими силами когда-то сделаны. Кроме того, из-за того, что ежегодно завозили песок - площадка была неровная», - пояснила Светлана Шестак.

Благоустроить территорию дошкольного учреждения помог социальный партнер Тямшанской гимназии - завод «Титан-Полимер». «Предприятие оказало нам финансовую помощь. Был найден подрядчик. На площадке разровняли землю, оборудовали песочницу-трансформер. Такую песочницу можно закрывать, что позволяет поддерживать место, где играют дети, в безопасности и чистоте. Также поставили домик-веранду, лавочки, обнесли все ярким заборчиком», - рассказала директор Тямшанской гимназии, отметив, что все элементы новой площадки подходят для детей младшего возраста, и главное — безопасны.

Светлана Шестак отметила, что предприятие уже не первый раз участвует в жизни образовательного учреждения. «Когда мы в феврале этого года открывали новую ясельную группу детского сада, в открытии принимали участие наш социальный партнер - «Титан-Полимер». Мы получили в подарок от предприятия мягкий конструктор, мультимедийное оборудование, проектор — все, что нужно для образовательного процесса», - отметила она.

Также силами сотрудников завода во время субботника на территории гимназии посажены саженцы туи. Принимали участие представители «Титан-Полимера» и в семейном фестивале, который традиционно раз в два года проходит в Псковском районе.