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Общество / Здоровье

Предложения от гостей санатория «Хилово» разбирают на планерках

31 августа 2020 года, 16:07

Предложения от гостей санатория «Хилово» разбирают на планерках. Об этом в ходе ПАИ-livе рассказал директор санатория «Хилово» Игорь Феоктистов.

«Мы всегда поддерживаем обратную связь с отдыхающими», - отметил он, добавив, что каждого гостя просят заполнить анкету.

В анкете человек может оставить все свои замечания, а также высказать предложения по улучшению сервиса.

«Все анкеты обрабатываются и разбираются на планёрках. Я сам читаю эти анкеты», – рассказал Игорь Феоктистов, добавив, что ряд замечаний устраняются быстрее, чем анкета доходит до руководителя. 

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