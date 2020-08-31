Предложения от гостей санатория «Хилово» разбирают на планерках. Об этом в ходе ПАИ-livе рассказал директор санатория «Хилово» Игорь Феоктистов.

«Мы всегда поддерживаем обратную связь с отдыхающими», - отметил он, добавив, что каждого гостя просят заполнить анкету.

В анкете человек может оставить все свои замечания, а также высказать предложения по улучшению сервиса.

«Все анкеты обрабатываются и разбираются на планёрках. Я сам читаю эти анкеты», – рассказал Игорь Феоктистов, добавив, что ряд замечаний устраняются быстрее, чем анкета доходит до руководителя.