В Гаражном проезде в Пскове появится освещение

В Гаражном проезде появится освещение. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Пскова, разработка проекта освещения проезда запланирована на следующий год.

В этом году проезд отремонтировали на участке дороги от улицы Шестака до улицы Рокоссовского. Подрядчик убрал старые плиты покрытия и уложил новые, обновил асфальт, заменил бортовой камень, а также срезал грунт с обочин. На асфальт нанесена разметка, убран строительный мусор.

Стоимость контракта составила 20 млн 513 тыс. 482,2 рублей. В эксплуатацию проезд принят 20 августа.