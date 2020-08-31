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Общество / Образование

Новый стадион у псковского лицея «Развитие» появится к середине октября

31 августа 2020 года, 15:03

У псковского лицея «Развитие» появится новый стадион. Срок завершение работ — октябрь 2020 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

Контракт на его строительство был заключен в конце прошлого года. Сейчас работы на объекте продолжаются. На стадионе установлена разборная зрительная трибуна на 100 мест с навесом и блок-контейнеры - отапливаемые помещения для спортсменов.

На очереди - оборудование туалетов в соответствии с требованиями СанПиНа.

«Это будет красивый современный объект! Но необходимо благоустроить и прилегающую к нему территорию, чтобы она соответствовала внешнему облику нового стадиона», - заметила глава города Елена Полонская, которая посетила строящийся объект. 

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