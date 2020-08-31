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Культура / Кино

Юлия Пересильд снимается в новом фильме Дмитрия Месхиева

31 августа 2020 года, 12:54

Известная актриса Юлия Пересильд снимается в новом фильме Дмитрия Месхиева. Съемки идут в Санкт-Петербурге, сообщает Псковское агентство информации.

Юлия Пересильд снимается в новом фильме Дмитрия Месхиева
Съемки фильма проходят в Санкт-Петербурге
Фото из Instagram-аккаунта Дмитрия Месхиева

По словам художественного руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области, кинорежиссёра Дмитрия Месхиева фильм «Хорошие девочки попадают в рай» будет о петербургской жизни, молодёжи, людях среднего поколения.

«Начали снимать. Интересно, что получится из этой безумной затеи» - написал он в своем Instagram.

В главной роли уроженка Пскова Юлия Пересильд. Съемки планируют завершить этой же осенью. 

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