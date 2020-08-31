Цветы к мемориалу «Купол» возложил замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

У мемориала, установленного в память гибели десантников 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов побывал вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

С момента легендарного боя на высоте 776 в Аргунском ущелье прошло 20 лет. К этой дате было приурочено ряд мероприятий, а в Псков 1 марта 2020 года прилетал президент России Владимир Путин.