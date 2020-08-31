Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Цветы к мемориалу «Купол» возложил замминистра обороны РФ Тимур Иванов

31 августа 2020 года, 12:27

Цветы к мемориалу «Купол» возложил замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

У мемориала, установленного в память гибели десантников 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов побывал вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

С момента легендарного боя на высоте 776 в Аргунском ущелье прошло 20 лет. К этой дате было приурочено ряд мероприятий, а в Псков 1 марта 2020 года прилетал президент России Владимир Путин. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

24 человека заразились в Псковской области коронавирусом за сутки
Псковские участники форума «Доброе сердце России» реализуют полезную программу «МыВместе»
Слет молодежных советов «С властью на равных» прошел в Псковской области
Мы дорожим каждым клиентом «Хилово» - Игорь Феоктистов
К 1000- летию Усвят благоустраивают Замковую гору
Директор санатория «Хилово»: У каждого есть свои мотивы приехать к нам
Директор Тямшанской гимназии: Благодаря помощи «Титан-Полимера» у наших детей появилась яркая и безопасная площадка
Предложения от гостей санатория «Хилово» разбирают на планерках
В Гаражном проезде в Пскове появится освещение

Комментарии

Авторизация
No comments
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
Великая сушь

Общество / Здоровье
26 августа 15:00

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?