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Общество / Образование

Псковские родители просят разрешить дистанционное обучение

31 августа 2020 года, 11:45

Псковские родители просят разрешить дистанционное обучение. Просьба предусмотреть возможность перевести ребенка на дистанционное обучение появилась на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Профилактические меры в школах работают плохо, ведь это массовое скопление людей в весьма замкнутом и мало проветриваемом помещении (проветривание остается исключительно на совести школы, куда доступ родителей запрещен, а многие боятся даже малейшего сквозняка)», - написал пскович.

Он же попросил дать право родителям выбирать форму обучения, а именно дать детям возможность обучаться дистанционно по заявлению.

Ранее сообщалось, что школьники в Москве смогут продолжить дистанционное обучение, если их родители примут такое решение. 

 

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