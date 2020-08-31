Заместитель министра обороны РФ оценивает готовность новой инфекционной больницы в Пскове

Корпус инфекционки в Пскове был возведен военными строителями всего за два месяца. Он уже практически оснащен всем необходимым оборудованием. В Великих Луках готовность корпуса 90%.

Глава региона и зам министра в сопровождении главврача инфекционной больницы Анастасии Повторейко осматривают помещения псковского корпуса. В нем, в частности, 19 инфекционных боксов с отдельными входами. Уже оборудован посты медсестры. Диагностическое отделение больницы оснащено новейшим томографом. Кроме того, диагностическое оборудование, например, рентген-аппарат мобильны и работают по wi-fi.