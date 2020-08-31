Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Заместитель министра обороны РФ оценивает готовность новой инфекционной больницы в Пскове

31 августа 2020 года, 10:51

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель министра обороны России Тимур Иванов в понедельник, 31 августа, осматривают корпус новой инфекционной больницы в Пскове, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Заместитель министра обороны РФ оценивает готовность новой инфекционной больницы в Пскове
Корпус инфекционки в Пскове уже оборудован медтехникой
Фото Валерии Ивановой / ПАИ
Корпус инфекционки в Пскове был возведен военными строителями всего за два месяца. Он уже практически оснащен всем необходимым оборудованием. В Великих Луках готовность корпуса 90%.

Глава региона и зам министра в сопровождении главврача инфекционной больницы Анастасии Повторейко осматривают помещения псковского корпуса. В нем, в частности, 19 инфекционных боксов с отдельными входами. Уже оборудован посты медсестры. Диагностическое отделение больницы оснащено новейшим томографом. Кроме того, диагностическое оборудование, например, рентген-аппарат мобильны и работают по wi-fi.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

24 человека заразились в Псковской области коронавирусом за сутки
Псковские участники форума «Доброе сердце России» реализуют полезную программу «МыВместе»
Слет молодежных советов «С властью на равных» прошел в Псковской области
Мы дорожим каждым клиентом «Хилово» - Игорь Феоктистов
К 1000- летию Усвят благоустраивают Замковую гору
Директор санатория «Хилово»: У каждого есть свои мотивы приехать к нам
Директор Тямшанской гимназии: Благодаря помощи «Титан-Полимера» у наших детей появилась яркая и безопасная площадка
Предложения от гостей санатория «Хилово» разбирают на планерках
В Гаражном проезде в Пскове появится освещение

Комментарии

Авторизация
No comments
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
Великая сушь

Общество / Здоровье
26 августа 15:00

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?