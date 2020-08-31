Замминистра обороны России находится с рабочим визитом в Псковской области

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов находится в регионе с рабочим визитом. Он намерен побывать в новой инфекционной больнице.

Также в его плана посещение 76-ой гвардейской дивизии.

Напомним, ранее губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что готовность корпуса инфекционной больницы в Пскове составила 100%, в Великих Луках — 90%. В псковский корпус уже завозят оборудование.