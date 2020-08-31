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Общество

Замминистра обороны России находится с рабочим визитом в Псковской области

31 августа 2020 года, 10:21

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов находится в регионе с рабочим визитом. Он намерен побывать в новой инфекционной больнице.

Замминистра обороны России находится с рабочим визитом в Псковской области
Инфекционная больница в Пскове построена за пару месяцев
Фото Псковского агенства информации

Также в его плана посещение 76-ой гвардейской дивизии.

Напомним, ранее губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что готовность корпуса инфекционной больницы в Пскове составила 100%, в Великих Луках — 90%. В псковский корпус уже завозят оборудование. 

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