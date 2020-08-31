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Общество / Здоровье

Три человека заболели коронавирусом в Псковской области

31 августа 2020 года, 09:42

Три человека заболели коронавирусом в Псковской области. Данные по состоянию на утро 31 августа привел в своем аккаунте в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В общей сложности в регионе 4 638 заболевших, из них 1 480 — в Пскове и 883 в Великих Луках.

«Можно было бы порадоваться, но, к сожалению, добавилось +3 смерти от COVID-19. Соболезную родным и близким, – отметил губернатор. – Угроза вируса по-прежнему находится рядом с нами».

За сутки выздоровело 46 пациента, а в общей сложности 3 334. 

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