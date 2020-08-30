Михаил Ведерников призвал псковичей подавать заявки на конкурс «Сильные идеи для нового времени»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к активным и неравнодушным псковичам, призвав их участвовать в конкурсе «Сильные идеи для нового времени», который проводит Агентство стратегических инициатив. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

Авторы ста лучших идей по развитию предпринимательства, сельского хозяйства, образования и других сфер лично презентуют их руководству страны в Сочи осенью. В дальнейшем идеи могут быть реализованы на всей территории России.

«Целый ряд проектов в Псковской области начинались с сообщений в соцсетях, с предложений на встречах с жителями, с активных дискуссий с нашей молодежью и общественниками, - рассказал губернатор области. - Хочу сказать, что у нас действительно много людей, которые желают и могут внести личный вклад в развитие региона. Обращаюсь к вам, к инициативным и созидательным жителям Псковской области, обратите внимание на платформу форума «Сильные идеи для нового времени».