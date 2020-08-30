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Происшествия / ДТП

Сбившего насмерть двух детей великолучанина посадили под домашний арест

30 августа 2020 года, 13:30

Водитель, который насмерть сбил двоих детей в Великих Луках 26 августа, отправлен под домашний арест. Как сообщает со ссылкой на ГТРК «Псков» Псковское агентство информации, суд принял такое решение, исходя из состояния здоровья 66-летнего обвиняемого.

Авария произошла 26 августа в 13:30 в городе Великие Луки у дома №31 по улице Новосокольнической. 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части с двумя маленькими детьми. После этого водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП оба ребенка скончались на месте. Водитель, совершивший наезд на пешеходов, был трезв.

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