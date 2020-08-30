Пропавшего год назад псковича разыскивает полиция

Псковская полиция разыскивает Алексея Никандрова 1975 года рождения, который в октябре 2019 года пропал без вести на территории областного центра. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчине на вид 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Алексей Никандров был одет в чёрную бейсболку, зимнюю чёрную куртку с красными полосками вдоль рукавов, в рубашку, синие джинсы и тёмные кроссовки 42-го размера. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.