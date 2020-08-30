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Общество / Здоровье

Умерли еще 3 зараженных коронавирусом жителя Псковской области

30 августа 2020 года, 11:19

Еще 3 зараженных коронавирусом жителя региона умерли за минувшие сутки, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Таким образом, всего за время пандемии скончались 65 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 32 и достигло 4635. Выздоровели 33 инфицированных. Таким образом, общее число выздоровевших составило 3288.

За сутки в регионе было проведено 477 исследований на коронавирус. Всего за время пандемии – 81473.

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