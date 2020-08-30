Рассчитываю на неравнодушную гражданскую позицию — губернатор призвал псковичей участвовать в муниципальных выборах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видео-обращении к жителям региона на своей странице в Instagram призвал их участвовать в муниципальных выборах.

«За последние годы вы много раз могли увидеть, что активные и неравнодушные представители органов местного самоуправления действительно могут сделать очень многое вместе с областной командой для развития своих муниципалитетов. Как руководитель региона, могу абсолютно точно сказать, что зачастую у нас есть возможности и ресурсы для реализации новых проектов в муниципалитетах, но критически не хватает идейных, профессиональных, сильных, честных и ответственных людей на местах», - сказал глава региона.

По его словам, появиться они могут только тогда, «когда пройдут конкурентный отбор через выборы, когда за ними будут стоять избиратели, которые не только будут их поддерживать, но и требовать исполнения своих предвыборных обязательств». «Я прошу каждого принять участие в муниципальных выборах, ответственно изучить кандидатов и выбрать достойных, которые будут эффективно трудиться на благо поселений, на благо районов во взаимодействии с нашей большой областной командой», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также пообещал, что с точки зрения безопасности все будет предусмотрено по той же модели, по которой проходило голосование по поправкам в Конституцию РФ. «Практика показала, что принятых мер достаточно для защиты от пандемии. Рассчитываю на вашу неравнодушную гражданскую позицию», - подчеркнул он.