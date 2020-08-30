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Экономика

Прямой авиарейс Псков-Калиниград будет выполняться без субсидий из областного бюджета

30 августа 2020 года, 17:41

Прямой авиарейс Псков-Калининград будет выполняться без субсидий из областного бюджета, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видео-обращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил о хорошей новости из сферы транспорта — запуске второго прямого рейса Псков — Калининград. 19-местный самолет будет летать три раза в неделю.

«Самое примечательное — это первый случай, когда авиакомпания начала летать без субсидий. Я рассчитываю, что таких рейсов будет со временем все больше и больше», - отметил он.

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