Прямой авиарейс Псков-Калиниград будет выполняться без субсидий из областного бюджета

Прямой авиарейс Псков-Калининград будет выполняться без субсидий из областного бюджета, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видео-обращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил о хорошей новости из сферы транспорта — запуске второго прямого рейса Псков — Калининград. 19-местный самолет будет летать три раза в неделю.

«Самое примечательное — это первый случай, когда авиакомпания начала летать без субсидий. Я рассчитываю, что таких рейсов будет со временем все больше и больше», - отметил он.