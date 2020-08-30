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Общество

Псковским школьникам рекомендовали ограничить общение и мыть руки

30 августа 2020 года, 16:49

Губернатор Михаил Ведерников в видео-обращении к жителям на своей странице в Instagram призвал родителей школьников обсудить с детьми рекомендации, которые позволят снизить вероятность распространения коронавируса.

«Напомните детям, что таким образом они защищают не только себя, но и своих любимых родителей, дедушек и бабушек», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, это базовые вещи - такие, как соблюдение по возможности социальной дистанции, личная гигиена, дезинфекция поверхностей, отказ от рукопожатий, использование средств индивидуальной защиты. «Конечно, целый день на уроках просидеть в маске крайне сложно, но в школьных коридорах ее лучше надевать», - заметил губернатор.

Также, по словам Михаила Ведерникова, стоит ограничить общение с параллельными классами, стараться избегать лишних контактов, в особенности с теми, у кого наблюдаются признаки ОРВИ. «И самое первое, что нужно делать по возвращению со школы — тщательно вымыть руки. Все это не сложно, но в значительной степени снижает вероятность распространения коронавируса», - подчеркнул он.

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