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Транспорт

Михаил Ведерников о «забастовке водителей маршруток»: Сигнал тревожный

30 августа 2020 года, 17:24

«До полноценной блокировки работы транспорта, к счастью, дело не дошло, но сигнал тревожный», - так прокомментировал в видео-обращении к жителям на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников прошедшую забастовку водителей маршруток.

По его словам, одним из следствий пандемии стал выход из тени значительного количества предприятий и организаций, которые пострадали от коронавируса, но не могут рассчитывать на государственную поддержку из-за отсутствия соответствующих документов. «В свою очередь, мы также увидели направление, которое глобально нужно приводить в порядок в соответствии с действующим законодательством. Общественный транспорт в Великих Луках - это история бюрократического хаоса. Здесь было большое количество сложностей, неточностей, которые мы исправляем уже на протяжении практически двух лет. Этот процесс будет полностью завершен к 1 октября . Все маршруты будут работать по новым корректным государственным контрактам», - сказал Михаил Ведерников.

По словам главы региона, ситуация во вторник — результат обоюдного непонимания всех задействованных в этой работе сторон. «Необходимые разъяснения даны. Я рассчитываю, что больше такого не повторится и дальше продолжится спокойная работа в рамках действующего законодательства», - отметил он. И добавил, что «кто не захочет работать в законной плоскости, работать не будут»: «Если будут продолжаться такие забастовки, мы просто найдем других перевозчиков, которые заменят тех, кто действует сейчас».

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