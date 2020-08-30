С начала года 22 человека погибли на дорогах Псковской области — это очень тяжелая и тревожная статистика, сообщил губернатор Михаил Ведерников в видео-обращении к жителям на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил о том, что «чудовищная авария» на днях произошла в Великих Луках. «Я еще раз хочу выразить искренние и глубочайшие соболезнования родным погибших детей. Дай бог сил на то, чтобы пережить это горе, - сказал он. - Еще одна трагедия произошла поздно вечером 27 августа в Великолукском районе, где в результате тройного ДТП пострадали двое. И одна девочка находится в тяжелом состоянии. Два водителя погибли на месте».

По словам Михаила Ведерникова, региональные власти огромное внимание уделяют качеству дорог, приведению их в нормативное состояние на всей территории региона. «Но, к сожалению, нередко происходит так, что люди начинают быстро ездить по ним, иногда просто гонять, полностью игнорируя ограничение скоростного режима. Я уже не говорю о тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии. Это говорит о том, что каждый новый объект нуждается в дополнительном контроле: установке видеокамер, ужесточении штрафов за нарушения. Работа эта проводится. Но для того, чтобы единовременно решить все вопросы, денег у нас не хватает», - сказал он.

Другая сторона вопроса , по словам главы региона, это то, что в Псковской области дорожный фонд на протяжении целых десятилетий оставался недофинансированным, из-за чего большая доля дорог остается в состоянии, требующем отдельного внимания. «Я говорю в первую очередь о пешеходных переходах, тротуарах, освещении. Все это серьезная проблема и ей нужно уделять первостепенное внимание. Для полного решения этой проблемы потребуется не один миллиард рублей. Тем не менее, происходящее в августе требует от нас оперативных решений. На следующей неделе я проведу совещание по безопасности дорожного движения для того, чтобы обсудить все эти вопросы и принять первостепенные необходимые меры», - сообщил Михаил Ведерников.

Также он отметил, что дал поручение проанализировать состояние дорожного участка в Великих Луках, где погибли дети. «Место действительно сложное, не безопасное. В качестве временного решения там будет подсыпана обочина, чтобы пешеходы могли передвигаться не по дорожной части. А когда мы будем разыгрывать дорожные контракты в 2021 году, я уже принял решение, что часть экономии будет направлена целевым образом на приведение в порядок именно таких аварийно опасных участков», - подчеркнул он.