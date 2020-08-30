Псковский губернатор: Скоро у нас появится серьезное подспорье в борьбе с коронавирусом

«У нас скоро появится серьезное подспорье в борьбе с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями. Это псковская областная инфекционная больница», - об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видео-обращении к жителям на своей странице в Instagram.

По его словам, строительная готовность главного корпуса в Пскове уже 100%. «Стартовал процесс оформления необходимых документов для передачи здания в областную собственность. В Великих Луках работы были начаты чуть позже, поэтому там готовность на уровне 90%. Но на следующей неделе строительство полностью планируется завершить. Мы рассчитываем что к концу сентября больница начнет свою работу в полноценном режиме», - подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что для работы все подготовлено, включая медицинский персонал. «В новой больнице будут работать все, кто так и ли иначе отличился в период противодействия пандемии. По большей части это врачи областного ковид-центра, которые трудились на передовой, спасали жизни, получали новый опыт, новые компетенции, в ежедневном режиме повышали свою квалификацию в крайне сложных условиях. Это блестящая команда и, я уверен, она справится со всеми возможными испытаниями второго полугодия», - подчеркнул Михаил Ведерников.