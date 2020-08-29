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Общество

Направленные на соцподдержку людей проекты псковских НКО получили президентские гранты

29 августа 2020 года, 18:16

Проекты псковских НКО получили президентские гранты. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, поддержку в размере более 10 млн рублей получили три социально ориентированные некоммерческие организации из Псковской области.

Порядка 5,3 млн рублей выделено на реализацию проекта «Социальные центры «Ради жизни». В рамках проекта в Пскове будут созданы центры оказания комплексной помощи социально незащищенным слоям населения и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Успешный опыт будет распространен на районы. Планируется, что софинансирование организаторов проекта составит 8 млн рублей.

Проект «Вместе мы сможем», которому будет выделено 1.5 млн рублей, направлен на социализацию и возвращение к нормальной жизни лиц без определенного места жительства в Пскове. Им будет оказана помощь. Общий бюджет проекта составляет более 2,2 млн рублей, софинансирование организаторов - около 700 тыс рублей.

Также 3,5 млн рублей получит проект «Им нужна наша помощь», в рамках которого будет организована доставка бесплатных горячих обедов на дом и оказание психологической помощи социально незащищенным категориям населения. Организаторы самостоятельно привлекут более 700 тыс рублей.

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