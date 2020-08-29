Организаторы фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи»: У нас все получилось

«Безвыходных ситуаций не бывает. Это мы еще раз поняли, когда готовились к мероприятию», - рассказала председатель этнокультурного общества сето Печорского района Хелью Маяк об организации и проведении фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи».

По словам Хелью Маяк, в этот раз у участников мероприятия в музее-усадьбе в деревне Сигово не было личных встреч со всеми друзьями. «Но зато была организована качественная связь с помощью телемоста. Конечно, было больше хлопот при подготовке, но это того стоило. У нас все получилось», — добавила она.