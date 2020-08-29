Организаторы фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи»: У нас все получилось

«Безвыходных ситуаций не бывает. Это мы еще раз поняли, когда готовились к мероприятию», - рассказала председатель этнокультурного общества сето Печорского района Хелью Маяк об организации и проведении фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи».
По словам Хелью Маяк, в этот раз у участников мероприятия в музее-усадьбе в деревне Сигово не было личных встреч со всеми друзьями. «Но зато была организована качественная связь с помощью телемоста. Конечно, было больше хлопот при подготовке, но это того стоило. У нас все получилось», — добавила она.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Хелью Маяк отметила также, что несмотря ни на что фестиваль не потерял своей душевности и поблагодарила администрацию Псковской области за поддержку в организации и проведении фестиваля.
Напомним, что международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» прошел в музее-усадьбе в деревне Сигово из-за действия противовирусных ограничений в прошел при соблюдении всех мер санитарной безопасности: гости проходили температурный контроль, все были обеспечены средствами индивидуальной защиты.