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Общество

Организаторы фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи»: У нас все получилось

29 августа 2020 года, 17:59

«Безвыходных ситуаций не бывает. Это мы еще раз поняли, когда готовились к мероприятию», - рассказала председатель этнокультурного общества сето Печорского района Хелью Маяк об организации и проведении фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи».

По словам Хелью Маяк, в этот раз у участников мероприятия в музее-усадьбе в деревне Сигово не было личных встреч со всеми друзьями. «Но зато была организована качественная связь с помощью телемоста. Конечно, было больше хлопот при подготовке, но это того стоило. У нас все получилось», — добавила она.


Организаторы фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи»: У нас все получилось

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Хелью Маяк отметила также, что несмотря ни на что фестиваль не потерял своей душевности и поблагодарила администрацию Псковской области за поддержку в организации и проведении фестиваля.

Напомним, что международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» прошел в музее-усадьбе в деревне Сигово из-за действия противовирусных ограничений в прошел при соблюдении всех мер санитарной безопасности: гости проходили температурный контроль, все были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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