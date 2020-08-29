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Происшествия

Пропавшего в прошлом году 43-летнего великолучанина разыскивают полицейские

29 августа 2020 года, 16:17

Великолукские полицейские продолжают розыск 43-летнего Федорова Андрея Викторовича рождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 22 марта 2019 года мужчина ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках. До настоящего времени его местонахождение не установлено.


Пропавшего в прошлом году 43-летнего великолучанина разыскивают полицейские
А. В. Федоров
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: был одет в черную куртку с красными манжетами, черную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Федорова Андрея Викторовича, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.

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