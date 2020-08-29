Пропавшего в прошлом году 43-летнего великолучанина разыскивают полицейские

Великолукские полицейские продолжают розыск 43-летнего Федорова Андрея Викторовича рождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 22 марта 2019 года мужчина ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках. До настоящего времени его местонахождение не установлено.