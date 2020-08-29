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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил владельцев усадьбы Ореховно за доступность объекта для посетителей

29 августа 2020 года, 14:54

Уникальным проектом назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников усадьбу Ореховно в Пустошкинском районе.

«В Псковской области много красивых и интересных мест. Например, усадьба Ореховно в Пустошкинском район известна уже далеко за пределами региона», - отметил глава региона на своей странице в Instagram.

Губернатор напомнил, что усадьба принадлежит ландшафтному архитектору Александру Гривко, который известен своими работами в Германии, Франции, Великобритании.

«Ореховно – это и в самом деле уникальный проект, кусочек Европы, поселившийся в регионе. Спасибо владельцам за эту красоту и за то, что сделали ее доступной для всех посетителей», - подчеркнул он.

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