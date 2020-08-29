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Общество

Педагоги «Точек роста» обучились управлению квадракоптерами и 3D-моделированию

29 августа 2020 года, 12:18

Педагоги региональных центров «Точка роста» прошли обучение на базе технопарка «Кванториум» в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в общеобразовательной сессии приняли участие более 40 учителей из 10 школ области.

Обучение длилось три дня и состояло, в основном, из практических занятий. Учителя научились управлять квадрокоптером, узнали о возможностях использования шлемов виртуальной реальности на уроках. Также были занятия по робототехнике, промышленному дизайну и 3D-моделированию. Каждый участник выбрал одно направление, которое изучал более подробно. Внимание на курсах было уделено технике безопасности использования высокотехнологичных устройств в работе с детьми.

Отметим, что в 2019 году в сельских школах региона были открыты 8 «Точек роста»в рамках проекта «Современная школа» по направлению «Образование» . Еще более 40 центров образования появятся в области до конца текущего года.

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