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Общество

Псковские полицейские призвали водителей сбавить скорость

29 августа 2020 года, 12:06

Акция «Сбавь скорость» была проведена 28 августа на автодороге Москва-Рига сотрудниками ГИБДД Новосокольнического отдела полиции.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, полицейские проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения о недопустимости превышения установленной скорости движения, важности правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий и контроля за его соблюдением. Участники акции получили тематические листовки-памятки.

В пресс-службе отметили, что, по статистике, одной из главных смертельных ДТП является несоблюдение скоростного режима и лихачество на дороге. В связи с этим полицейские призывает участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и быть внимательными во время управления транспортом.

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