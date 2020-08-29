Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» прошел в закрытом режиме

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в музее-усадьбе в деревне Сигово прошел в закрытом режиме, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram

«Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи » в музее-усадьбе в деревне Сигово состоялся. К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации праздник был закрыт для посещения зрителей и гостей из Эстонии», - пояснил глава Михаил Ведерникоав.

Однако, по словам губернатора, организаторы мероприятия провели онлайн-трансляцию фестиваля, где можно было увидеть выступления творческих коллективов. «Кроме того, в Псковскую область приехала делегация из Красноярского края, где живет небольшая община сето, которая по-прежнему не теряет связь с корнями. Фестиваль, как и всегда, получился очень душевный, яркий и интересный!», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также поблагодарил организаторов «за неукоснительное соблюдение ограничительных мер». «Искренне надеюсь, что в следующем году праздник пройдёт уже в полноценном формате», - заметил он.