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Общество

Михаил Ведерников: Мы заинтересованы в активной и инициативной молодежи

29 августа 2020 года, 10:44

Развитие молодежного парламентаризма в Псковской области обсудил губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с председателем Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ Марией Воропаевой. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Instagram.

По его словам, молодежный парламент – это хорошая школа для будущих политиков и ценный кадровый резерв для государства.

Михаил Ведерников также отметил, что Псковская область обязательно поддержит международную акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны» и проект «В политике. Выборы». «Этот проект готовит молодых кандидатов от 18 до 35 лет к участию в избирательных кампаниях. Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодежи», - подчеркнул он.

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