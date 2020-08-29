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Общество

Новый очаг распространения коронавирусной инфекции появился в Пскове

29 августа 2020 года, 10:20

Новый очаг распространения коронавирусной инфекции появился в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона опубликовал обновленные статистические данные по коронавирусу. Так, за минувшие сутки было зарегистрировано 22 новых случая заболевания.

«Появился ещё один очаг в стоматологической клинике в Пскове – там зафиксировано пять случаев. Также в действующих очагах в Псково-Печерском монастыре добавилось двое заболевших, в санатории «Гороховое озеро» - один», - рассказал Михаил Ведерников

Количество выздоровевших, по его словам, составило 14 человек.

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