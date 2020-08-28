В связи с непростыми эпидемиологическими условиями образовательный процесс в псковском университете организуют в очно-заочной форме. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, об этом сообщила проректор по научной работе Псковского государственного университета Ольга Серова на заседании регионального оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции.

По ее словам, в вузе и общежитиях планируется особый режим посещений. Студентов и преподавателей ждет обязательная термометрия и масочный режим. Также разработана система разведения потоков групп студентов на входе и выходе из учреждений и при перемещении между аудиториями.

«Учебная деятельность будет проводиться в смешанной, очно-заочной форме. Потоковые лекции, а также занятия с преподавателями старшего возраста и имеющими хронические заболевания переводятся в дистанционный формат. Все малочисленные лекции, а также практические и лабораторные семинары будут проводиться в аудиториях университета очно», - пояснила Ольга Серова.

Об изменениях в организации учебного процесса студенты, родители и педагоги проинформированы.