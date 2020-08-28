Мифы о заводе развеялись: тямшанцы побывали на стройплощадке «Титан-Полимера»

Сейчас на площадке идут последние приготовления к монтажу первой линии. Уже пришло оборудование из Германии, Великобритании и Италии. «Мы рассчитывали, что общие инвестиции в проект составят 13 млрд, а сегодня уже знаем, что сумма выросла до 19 млрд», – рассказал Герман Петрушко.

Руководитель предприятия отметил, завод с точки зрения экологической безопасности абсолютно безопасен. Это чистое производство, в котором соединены все самые передовые научно-технические решения, с многоступенчатой системой контроля. «Никаких труб, никаких выбросов. Здесь только хозяйственно-бытовые отходы – вода. Отработанную воду будут принимать очистные сооружения: очищать, регенерировать и возвращать обратно на производство», – подчеркнул Герман Петрушко.

Особенно острый интерес тямшанские гости проявили к рабочим местам и подбору кадров. Их заверили, что приоритет при подборе персонала отдается жителям Тямши, Неелово и других ближайших территорий. Сейчас уже набрали 56 человек.

Директор предприятия также сообщил, что в данный момент идет пересмотр средней зарплаты в сторону ее увеличения.

«Она и так выше, чем в целом по региону. Мы понимаем, что есть специалисты, которые легко могут уходить и приходить. Чтобы этот момент исключить, сделать коллектив стабильным, мы хотим еще больше улучшить условия», - пояснил Герман Петрушко. Он добавил, что предприятие своих работников обеспечит комфортными условиями труда: будет предоставлять корпоративный транспорт, спецодежду, питание в столовой, проводить медицинский контроль.