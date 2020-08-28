Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ограждение заменили на автодороге Новгородка — Пушкинские Горы

28 августа 2020 года, 17:44

В Пушкиногорском районе заменили ограждение на автодороге Новгородка — Пушкинские Горы, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик демонтировал 3,2 тыс метров старого ограждения, не соответствовавшего современным требованиям. Новое ограждение стало в два раза длинее - 7,2 тыс метров. Оно появилось, в том числе, в потенциально опасных местах с насыпью более 2,5 метра.

На объекте работали около 10 человек и 5 единиц техники. Сумма контракта составила около 20 млн рублей.

СПРАВКА

Барьерное ограждение — конструктивный элемент автомобильной дороги, предназначенный для предотвращения съезда транспортного средства с обочины, воспрепятствования несанкционированному выходу пешеходов на дорогу и ее переходу в неположенном месте.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Образовательный процесс в псковском университете организуют в очно-заочной форме
Виртуальный концертный зал в Невеле сделает доступными для жителей района выступления известных музыкантов
Мифы о заводе развеялись: тямшанцы побывали на стройплощадке «Титан-Полимера»
В нееловском ФАПе сделают ремонт
Печать с изображением Довмонта обнаружили археологи на раскопках в Пскове
Трансформаторные будки в Неелово украсят муралами
До 23 градусов тепла в Псковской области будет в отдельные дни
Михаил Ведерников: Второй раз отправлять Псковскую область в карантин не хочется
Мнение экспертов по доступной среде будет максимально учитываться на крупных объектах строительства

Комментарии

Авторизация
No comments
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
Великая сушь

Общество / Здоровье
26 августа 15:00

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?