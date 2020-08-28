В Пушкиногорском районе заменили ограждение на автодороге Новгородка — Пушкинские Горы, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик демонтировал 3,2 тыс метров старого ограждения, не соответствовавшего современным требованиям. Новое ограждение стало в два раза длинее - 7,2 тыс метров. Оно появилось, в том числе, в потенциально опасных местах с насыпью более 2,5 метра.

На объекте работали около 10 человек и 5 единиц техники. Сумма контракта составила около 20 млн рублей.