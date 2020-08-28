Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В нееловском ФАПе сделают ремонт

28 августа 2020 года, 17:16

В нееловском ФАПе сделают ремонт. Об этом в ходе его посещения сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

ФАП находится в неудовлетворительном состояние. Главная проблема — отопление. После окончания отопительного сезона у здания были заменены входные инженерные коммуникации, что должно снять остроту вопроса.

Губернатор просил проработать вопрос с переносом сроков возведения модульного ФАПа с 2023 года на более ранний срок, а пока необходимо сделать ремонт. Требуется заменить полы, двери, окна, сделать внутреннюю отделку. Предварительная стоимость работ составит 800 000 рублей.

«Все должно быть чисто, современно и комфортно», — заметил глава региона и дал поручение закупить новую мебель, которая разместится в отремонтированных помещениях.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Образовательный процесс в псковском университете организуют в очно-заочной форме
Виртуальный концертный зал в Невеле сделает доступными для жителей района выступления известных музыкантов
Мифы о заводе развеялись: тямшанцы побывали на стройплощадке «Титан-Полимера»
Ограждение заменили на автодороге Новгородка — Пушкинские Горы
Печать с изображением Довмонта обнаружили археологи на раскопках в Пскове
Трансформаторные будки в Неелово украсят муралами
До 23 градусов тепла в Псковской области будет в отдельные дни
Михаил Ведерников: Второй раз отправлять Псковскую область в карантин не хочется
Мнение экспертов по доступной среде будет максимально учитываться на крупных объектах строительства

Комментарии

Авторизация
No comments
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
Великая сушь

Общество / Здоровье
26 августа 15:00

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?