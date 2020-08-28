В нееловском ФАПе сделают ремонт. Об этом в ходе его посещения сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

ФАП находится в неудовлетворительном состояние. Главная проблема — отопление. После окончания отопительного сезона у здания были заменены входные инженерные коммуникации, что должно снять остроту вопроса.

Губернатор просил проработать вопрос с переносом сроков возведения модульного ФАПа с 2023 года на более ранний срок, а пока необходимо сделать ремонт. Требуется заменить полы, двери, окна, сделать внутреннюю отделку. Предварительная стоимость работ составит 800 000 рублей.

«Все должно быть чисто, современно и комфортно», — заметил глава региона и дал поручение закупить новую мебель, которая разместится в отремонтированных помещениях.