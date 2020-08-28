Печать с изображением Довмонта обнаружили археологи на раскопках в Пскове. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил на своей странице в Instagram.

Археологи напомнили, что раскопки в рамках реконструкции улицы Леона Поземского ведутся на двух участках: улице Набат и улице Герцена.

«И там и там нами изучается хороший средневековый слой и вот одно из доказательств - печать Псковской феодальной республики XV века», - рассказали специалисты.

Археологи отмечают, что на находке легко прочитать надпись: «Печать Псковская, водьчины великого князя Ивана Васильевича». Другая сторона украшена портретом мужчины в короне.

«По мнению многих исследователей - это благоверный князь Тимофей Довмонт, святой покровитель Пскова», - отмечают археологи.