Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Печать с изображением Довмонта обнаружили археологи на раскопках в Пскове

28 августа 2020 года, 17:07

Печать с изображением Довмонта обнаружили археологи на раскопках в Пскове. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил на своей странице в Instagram.

Археологи напомнили, что раскопки в рамках реконструкции улицы Леона Поземского ведутся на двух участках: улице Набат и улице Герцена.

«И там и там нами изучается хороший средневековый слой и вот одно из доказательств - печать Псковской феодальной республики XV века», - рассказали специалисты.

Археологи отмечают, что на находке легко прочитать надпись: «Печать Псковская, водьчины великого князя Ивана Васильевича». Другая сторона украшена портретом мужчины в короне.

«По мнению многих исследователей - это благоверный князь Тимофей Довмонт, святой покровитель Пскова», - отмечают археологи.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Образовательный процесс в псковском университете организуют в очно-заочной форме
Виртуальный концертный зал в Невеле сделает доступными для жителей района выступления известных музыкантов
Мифы о заводе развеялись: тямшанцы побывали на стройплощадке «Титан-Полимера»
Ограждение заменили на автодороге Новгородка — Пушкинские Горы
В нееловском ФАПе сделают ремонт
Трансформаторные будки в Неелово украсят муралами
До 23 градусов тепла в Псковской области будет в отдельные дни
Михаил Ведерников: Второй раз отправлять Псковскую область в карантин не хочется
Мнение экспертов по доступной среде будет максимально учитываться на крупных объектах строительства

Комментарии

Авторизация
No comments
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
Великая сушь

Общество / Здоровье
26 августа 15:00

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?