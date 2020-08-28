Трансформаторные будки в Неелово украсят муралами. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, поручение проработать вопрос размещения рисунков на зданиях поручил региональному управлению проектной деятельности и молодежной политики губернатор Михаил Ведерников во время рабочей поездки в Псковский район.

«Вид территории за счет красочного рисунка значительно преображается», - отметил губернатор.

Какой именно рисунок украсит строения, выберут сами жители путем голосования. Также они решат, на каких технических зданиях муралы расположатся.