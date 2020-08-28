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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Второй раз отправлять Псковскую область в карантин не хочется

28 августа 2020 года, 16:22

Число факторов риска, которые могут усугубить обстановку с распространением коронавируса, увеличится, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, проводя очередное заседание оперативного штаба в пятницу, 28 августа, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Глава региона подчеркнул, что «мы вступаем в непростой период, когда внешние факторы могут усугубить существующую обстановку».

В качестве таких факторов он назвал сезонные простудные заболевания, начало учебного года, а также возвращение отпускников из других регионов и стран.

«Всё это сложные вызовы, и мы понимаем, что работа системы здравоохранения будет очень напряжённой», - сказал Ведерников.

Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и осторожность. Кроме того, комментируя разрешение работать детским комнатам и батутам, он предостерег родителей, попросив, не устраивать, в частности, детские дни рождения в таких комнатах и клубах. Поскольку возможности развести потоки детей в них нет.

В Псковкой области, несмотря на меры послабления, пока не переходят к третьему этапу снятия ограничений. Этому препятствует нестабильная ситуация с заболеваемостью, а также недостаточное число тестов на коронавирус.

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