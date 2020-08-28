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Политика

Мнение экспертов по доступной среде будет максимально учитываться на крупных объектах строительства

28 августа 2020 года, 16:13

Мнение экспертов по доступной среде будет максимально учитываться на каждом крупном объекте. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников своем instagram-аккаунте.

Он отметил, что вместе с руководителем Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Мариной Борисенковой провел совещание по вопросам реализации программы «Доступная среда».

«Программа «Доступная среда» находится в постоянном фокусе внимания и региона, и федерального правительства. В Псковской области порядка 50 тысяч людей с ограниченными возможностями, и мы должны делать всё возможное, чтобы обеспечить им комфортные условия проживания в городах региона», - сообщил глава региона.

По его словам, вопросов для обсуждения много, поскольку «программа непростая и требует существенной перестройки подхода к работе на многих уровнях».

«Поэтому принял решение о создании специализированной рабочей группы, куда войдут представители органов исполнительной власти области, эксперты и люди с ограниченными возможностями здоровья. Будем отслеживать ход работ на каждом крупном объекте и максимально учитывать все мнения экспертов по доступной среде», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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