Мнение экспертов по доступной среде будет максимально учитываться на крупных объектах строительства

Мнение экспертов по доступной среде будет максимально учитываться на каждом крупном объекте. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников своем instagram-аккаунте.

Он отметил, что вместе с руководителем Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Мариной Борисенковой провел совещание по вопросам реализации программы «Доступная среда».

«Программа «Доступная среда» находится в постоянном фокусе внимания и региона, и федерального правительства. В Псковской области порядка 50 тысяч людей с ограниченными возможностями, и мы должны делать всё возможное, чтобы обеспечить им комфортные условия проживания в городах региона», - сообщил глава региона.

По его словам, вопросов для обсуждения много, поскольку «программа непростая и требует существенной перестройки подхода к работе на многих уровнях».

«Поэтому принял решение о создании специализированной рабочей группы, куда войдут представители органов исполнительной власти области, эксперты и люди с ограниченными возможностями здоровья. Будем отслеживать ход работ на каждом крупном объекте и максимально учитывать все мнения экспертов по доступной среде», - подчеркнул Михаил Ведерников.