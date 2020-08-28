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Общество

Бассейн «Барс» в Пскове начнет работу с соблюдением санитарных мер

28 августа 2020 года, 15:58

Бассейн «Барс» в Пскове начнет работу с соблюдением санитарных мер 1 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

В помещениях уже стоят четыре рецикулятора, в том числе, два — в вестибюле, на полу всех помещений нанесена разметка, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Проведена ревизия вентиляционной системы. На входе сотрудники будут проводить термометрию и обработку рук посетителей. Кроме того, планируется сократить количество групп и количество детей, занимающихся в одной группе.

Отметим, что в малом бассейне открывается 31 оздоровительная группа для детей от 5 до 8 лет, в большом - 9 групп для детей в возрасте от 9 до 17 лет. Также в бассейне будут проходить спортивную подготовку 462 спортсмена


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