Бассейн «Барс» в Пскове начнет работу с соблюдением санитарных мер 1 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

В помещениях уже стоят четыре рецикулятора, в том числе, два — в вестибюле, на полу всех помещений нанесена разметка, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Проведена ревизия вентиляционной системы. На входе сотрудники будут проводить термометрию и обработку рук посетителей. Кроме того, планируется сократить количество групп и количество детей, занимающихся в одной группе.

Отметим, что в малом бассейне открывается 31 оздоровительная группа для детей от 5 до 8 лет, в большом - 9 групп для детей в возрасте от 9 до 17 лет. Также в бассейне будут проходить спортивную подготовку 462 спортсмена



