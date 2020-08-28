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Культура / Наследие

Оснований для изменений федерального законодательства в сфере охраны памятников нет - Алексей Калиненко

28 августа 2020 года, 15:34

Законодательство по охране памятников в целом выстроено. Такое мнение высказал руководитель Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Алексей Калиненко в эфире ПАИ- live.

«Отдельные улучшения, конечно, напрашиваются, но для каких-то революционных изменений я оснований пока не вижу. Политика государства в области сохранения сегодня ясна и четко прослеживается», - отметил он.

По словам Алексея Калиненко, сотрудники НПЦ занимаются улучшением региональной нормативно-правовой базы, в частности в части зон охраны, исторических поселений, требований к градостроительной деятельности.

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