Детский сад на 270 мест в Неелово строится без отставаний от графика

Детский сад на 270 мест в Неелово-2 строится без отставаний от графика. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, объект в рамках рабочей поездки посетил губернатор Михаил Ведерников.

Строительство планируется завершить через месяц. В настоящее время общая готовность составляет более 90%. Тем не менее, на строительстве занято свыше 90 человек. Подрядчик отметил, что все работы велись по графику, не было зарегистрировано ни одного отставания.

«Все идет как должно быть, подрядчик все вопросы решает с заказчиком, строительным контролем. Сюда не было необходимости выезжать даже раз в месяц», - отметил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Губернатор отметил, что такие организации необходимо включать в пул добросовестных подрядчиков и планировать работу с ними по реализации других проектов. «Нам хотелось бы, чтобы в регионе конкурировали те компании, которые строят качественно и в срок. Это нам дает возможность привлекать больше денег из федерального бюджета», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор осмотрел здание детского сада и прилегающую территорию, где планируется оборудовать 9 детских площадок для каждой группы. Пространство будет безбарьерным: пешеходные дорожки, площадки и газон расположатся на одном уровне.

Отметим, дошкольное учреждение в Неелово строится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по направлению «Демография». На его реализацию выделено более 200 млн рублей.