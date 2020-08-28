В Пскове в УФАС пожаловались на цветочный тендер

В Управление УФАС России по Псковской области поступила жалоба на действия УГХ администрации Пскова. Претензия автора жалобы касается оформления документации по аукциону на выполнение работ по оформлению территории города цветами, сообщили «Псковской правде» в УФАС.

Жалобщика не устроило, что заказчик в лице УГХ не установил в качестве одного из требований к потенциальным участникам тендера в виде наличия опыта.

Начальная максимальная цена контракта составила 5, 8 млн рублей.

Сама жалоба будет рассмотрена в УФАС в среду, 2 сентября.