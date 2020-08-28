Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области разрешили работу батутов и игровых комнат

28 августа 2020 года, 14:34

В Псковской области разрешили работу батутов и игровых комнат, сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, работа разрешена при условии соблюдении санитарных требований: соблюдения масочного режима, дезинфекции поверхностей, обработки рук детей.

Однако, как отметил губернатор Михаил Ведерников, открытие аттракционов не означает, что родители должны направлять туда детей. «Мы делаем это для того, чтобы экономически поддержать бизнес», - отметил он. И посоветовал родителям воздержаться от посещения массовых детских мероприятий.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Трансформаторные будки в Неелово украсят муралами
До 23 градусов тепла в Псковской области будет в отдельные дни
Михаил Ведерников: Второй раз отправлять Псковскую область в карантин не хочется
Мнение экспертов по доступной среде будет максимально учитываться на крупных объектах строительства
Бассейн «Барс» в Пскове начнет работу с соблюдением санитарных мер
Детский сад на 270 мест в Неелово строится без отставаний от графика
Оснований для изменений федерального законодательства в сфере охраны памятников нет - Алексей Калиненко
В Пскове в УФАС пожаловались на цветочный тендер
Девочку сбили на ул. Индустриальной в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
Великая сушь

Общество / Здоровье
26 августа 15:00

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?