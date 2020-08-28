В Псковской области разрешили работу батутов и игровых комнат, сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, работа разрешена при условии соблюдении санитарных требований: соблюдения масочного режима, дезинфекции поверхностей, обработки рук детей.

Однако, как отметил губернатор Михаил Ведерников, открытие аттракционов не означает, что родители должны направлять туда детей. «Мы делаем это для того, чтобы экономически поддержать бизнес», - отметил он. И посоветовал родителям воздержаться от посещения массовых детских мероприятий.