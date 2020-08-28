Девочку сбили на ул. Индустриальной в Пскове

Девочку сбили на ул. Индустириальной в Пскове. ДТП произошло 28 августа около 14.00, ребенок был на велосипеде, но переходя дорогу, спешился, сообщает Псковской агентство информации.

13-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу через ул. Индустриальную, когда ее сбила машина. Ребенок упал и попал под автомобиль Mitsubishi.

Очевидцы сообщают, что скорая приехала довольно быстро. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС, приехал и начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.