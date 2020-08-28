Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Александр Нестерук: Негативно на ситуации с коронавирусом сказывается отказ от ношения защитных масок

28 августа 2020 года, 13:55

Негативно на ситуации с коронавирусом сказываемся отказ некоторых граждан от ношения защитных масок. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, только 4.5 тысячи больных коронавирусом были изолированы и получали лечение. У других заболевание проходило в легкой форме или бессимптомно. «На сегодня порядка 4 тысячи псковичей являются носителями коронавирусной инфекции, но не подозревают об этом, посещают работу, общественные места, пользуются общественным транспортом», - сказал Александр Нестерук.

В связи с этим главный санитарный врач предложил активизировать проверки соблюдения масочного режима в общественных местах и на транспорте. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Трансформаторные будки в Неелово украсят муралами
До 23 градусов тепла в Псковской области будет в отдельные дни
Михаил Ведерников: Второй раз отправлять Псковскую область в карантин не хочется
Мнение экспертов по доступной среде будет максимально учитываться на крупных объектах строительства
Бассейн «Барс» в Пскове начнет работу с соблюдением санитарных мер
Детский сад на 270 мест в Неелово строится без отставаний от графика
Оснований для изменений федерального законодательства в сфере охраны памятников нет - Алексей Калиненко
В Пскове в УФАС пожаловались на цветочный тендер
В Псковской области разрешили работу батутов и игровых комнат

Комментарии

Авторизация
No comments
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
Великая сушь

Общество / Здоровье
26 августа 15:00

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?