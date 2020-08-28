Александр Нестерук: Негативно на ситуации с коронавирусом сказывается отказ от ношения защитных масок

Негативно на ситуации с коронавирусом сказываемся отказ некоторых граждан от ношения защитных масок. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, только 4.5 тысячи больных коронавирусом были изолированы и получали лечение. У других заболевание проходило в легкой форме или бессимптомно. «На сегодня порядка 4 тысячи псковичей являются носителями коронавирусной инфекции, но не подозревают об этом, посещают работу, общественные места, пользуются общественным транспортом», - сказал Александр Нестерук.

В связи с этим главный санитарный врач предложил активизировать проверки соблюдения масочного режима в общественных местах и на транспорте.