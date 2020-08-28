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Общество

Российским вузам будет рекомендован разработанный в ПсковГУ образовательный модуль

28 августа 2020 года, 12:04

Российским вузам будет рекомендован разработанный в ПсковГУ образовательный модуль, в основу которого войдут материалы проекта «Без срока давности». Как сообщает Псковское агентство информации, о работе над модулем рассказала ректор вуза Наталья Ильина в рамках круглого стола «Без срока давности – живая память поколений» в Симферополе.

По ее словам, изучение истории Великой Отечественной войны и военных преступлений нацистов против мирных жителей требует системного подхода и применения единых стандартов.

В модуль войдут презентационные материалы, методические рекомендации, аннотированный комплект историко-документальных материалов, подборка видео-ресурсов, список рекомендованных источников и литературы. «Это свежие источники, которые публикуются сейчас, в связи с истечением срока давности – 75 лет, материалы изысканий поисковиков. Ведь поисковая и архивная работа очень связаны: поисковики открывают правду о войне, подкрепляя свои находки материалами из архивов. Наша задача - внедрение новых данных, исторически достоверных, в основу образовательного модуля, который в будущем предстоит внедрить в вузах страны», - пояснила Директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета Людмила Алиева.

Кроме того, в модуль будет внесен список тем для проектной и самостоятельной работы обучающихся. Разработка программы завершится к октябрю 2020 года. 

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