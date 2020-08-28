За минувшие сутки в Псковской области выздоровевших от коронавируса стало больше, чем заболевших

За минувшие сутки в Псковской области выздоровевших от коронавируса зарегистрировано больше, чем заболевших. Как сообщает официальный телеграм-канал «COVID-19. Псковская область», зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекций и 27 случаев выздоровления от нее.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 4581. Всего выздоровевших – 3241. Скончалось за все время пандемии 62 человека. На данный момент проведено 80226 исследований.

Количество случаев заболевания коронавирусом по районам: Псков – 1462,

Великие Луки – 876, Бежаницкий район — 55, Великолукский район – 190, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 69, Дновский район — 107, Красногородский район – 41, Куньинский район –41, Локнянский район — 14, Невельский район — 147, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район — 127, Опочецкий район – 46, Островский район – 333, Палкинский район — 53, Печорский район – 82, Плюсский район – 103, Порховский район — 161, Псковский район – 392, Пустошкинский район – 27, Пушкиногорский район — 11, Пыталовский район – 23, Себежский район – 35, Струго-Красненский район – 48, Усвятский район — 24.